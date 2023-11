Taxi sostituti, oggi nuova protesta al Campidoglio • Terzo Binario News

Nuova protesta domani 9 novembre in Piazza del Campidoglio per i sostituti alla guida taxi di Roma Capitale.

A comunicarlo, lo stesso Comitato che da mesi chiede un incontro con il sindaco Roberto Gualtieri per avere risposte in merito alla decisione di rilasciare nuove licenze per i tassisti a titolo oneroso, cosa che graverebbe ovviamente sui sostituti alla guida e sulle circa 900 famiglie che vivono precari da oltre dieci anni.

Il sindaco non sembra ascoltare le nostre richieste di aiuto – si legge nella nota – e domani dalle 10:00 saremo in piazza per ribadire che noi siamo la soluzione più rapida a un problema ormai incancrenito.

Abbiamo depositato proposte di ogni tipo, mettendoci a disposizione della città per tutti i servizi sociali: trasporto disabili, servizi scuola e per ogni evento o emergenza della capitale. Non è arrivata alcuna risposta e noi non fermeremo la nostra protesta. Andremo avanti a oltranza fino a quando non saremo ricevuti dal sindaco”.

Taxi sostituti