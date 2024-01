Tavoli antiviolenza della Asl Roma 4, dopo Bracciano tocca a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolto al Liceo Vian di Bracciano, martedì 22 gennaio, il VII Tavolo Interistituzionale Antiviolenza, promosso dalla Asl Roma 4, la Procura di Civitavecchia e l’Ordine degli Psicologici, e nel nuovo appuntamento oltre a rilanciare i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) sono state presentate due iniziative che hanno visto coinvolti docenti, genitori e studenti dell’Istituto Comprensivo 3 di Civitavecchia Don Milani.

La prima, che ha visto partecipare docenti e genitori della scuola primaria, è stata condotta dalle psicologhe dello Sportello Antiviolenza della Procura. Attraverso la somministrazione di questionari è stato saggiato il livello di conoscenza e sensibilità verso le tematiche della violenza di genere e del bullismo. La seconda, invece, riguarda un’attività stabile che gli operatori del Consultorio portano avanti già da tempo con i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole medie. Gli psicologi del servizio, nel corso di un incontro, hanno richiamato l’attenzione dei ragazzi sulle tematiche dell’affettività, della sessualità e delle relazioni, e li hanno anche informati sui servizi che la sanità pubblica gli riserva.

“Dopo i mesi di preparazione dettati dalla necessità di creare una rete e darle basi solide – ha commentato il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga – entriamo nella fase operativa. A seguito dell’ultimo appuntamento, che si è svolto il 3 ottobre all’Istituto Marconi di Civitavecchia, si sono tenute due iniziative diverse nel Comprensivo 3 di Civitavecchia che hanno visto partecipare sia i docenti e i genitori degli alunni delle elementari che ragazzi delle classi III media. I feedback raccolti ci confermano come sia essenziale coinvolgere le giovani generazioni, i loro educatori e le loro famiglie se vogliamo innescare un vero cambio di rotta e arginare il fenomeno della violenza in generale”.

Anche in questo appuntamento non è mancato il contributo degli studenti che hanno aperto i lavori della riunione proponendo un estratto del monologo tratto dalla tragedia greca Medea di Euripide. Poi la parola è passata al Procuratore Alessandro Gentile che ha fatto un breve excursus sulle novità normative introdotte dalla legge 168/2023 entrata in vigore nel dicembre scorso.

Infine, i partecipanti si sono confrontati sui diversi spunti di riflessione offerti dall’analisi delle due iniziative condotte presso l’Istituto Comprensivo 3 Don Milani e hanno lanciato il prossimo appuntamento.

“Ci incontreremo nuovamente ad aprile al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Civitavecchia – ha concluso la dottoressa Matranga – i dati che arrivano dallo sportello gestito dall’associazione Differenza Donna attivo nell’ospedale San Paolo sono preoccupanti ed è importante attenzionare il fenomeno e al contempo sensibilizzare e fare informazione proprio tra coloro che da una parte possono vivere atti di bullismo nelle scuole e dall’altra essere vittime di secondo livello in ambiente familiare. Sapere che esistono associazioni e istituzioni a cui chiedere aiuto, informarli degli strumenti normativi che si hanno a disposizione per combattere la violenza, mostrargli che non si è soli ma che esiste una rete che può essere attivata. Ma anche educarli al rispetto dell’altro e della diversità. È questo lo spirito che anima i lavori del Tavolo Interistituzionale Antiviolenza”.