Giornata della Memoria a Civitavecchia, presenti Anpi e Ardite • Terzo Binario News

Celebrazione al cimitero di via Aurelia con deposizione di fiori sulla lapide degli ex Internati e su quella della civitavecchiese deportata Italia Astrologo

“Sabato 27 gennaio ricorrerà il settantanovesimo anniversario della liberazione, da parte dell’Armata Rossa, del campo di sterminio nazista di Auschwitz Bikernau.

In ricordo degli ebrei e dei militari e civili massacrati, alle ore 10,30, una delegazione della nostra Associazione si recherà al cimitero di via Aurelia per deporre dei fiori sulla lapide che ricorda gli internati e su quella della nostra concittadina di religione ebraica Astrologo Italia massacrata insieme al marito Abramo Veroli dalla furia nazista. Le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare alla commemorazione”.

“Il 27 gennaio ricorre la giornata della memoria. Le Ardite saranno presenti alla manifestazione indetta dall’Anpi, la mattina, al cimitero di via Aurelia, davanti alla lapide che ricorda la nostra concittadina Italia Astrologo assassinata ad Auschwitz. Ricordare ciò che è stato e l’apertura dei cancelli di quel campo di concentramento non significa solo il doveroso ricordo e omaggio ai milioni di vittime, ma serve per assumerci la responsabilità davanti al mondo civile e alla storia affinché ciò che è stato non accada mai più: il più ignominioso crimine commesso contro l’umanità.

Contro ogni guerra e contro ogni massacro di innocenti nel pomeriggio alle ore 15:00 saremo davanti al Comune di Civitavecchia per aderire al flashmob di “Donne in cammino per la pace” per testimoniare la nostra continua presenza, quella del corpo delle donne, bersaglio e campo di battaglia con un messaggio chiaro di “Cessate il fuoco”.