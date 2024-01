A Civitavecchia giovani cantautori crescono: uscito il nuovo brano di Alessandro Bruni • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Un secondo eterno”: è il titolo del brano musicale firmato dal giovane cantautore di Civitavecchia Alessandro Bruni che è dalla scorsa mezzanotte ascoltabile e scaricabile dalle principali piattaforme digitali, come You Tube, Spotify o Apple Music.

Alessandro, diplomato ragioniere informatico, al momento lavora in ufficio, ma passa molto tempo alla tastiera del suo pianoforte, dedicandosi a trovare le parole che possano accompagnarsi alle note che lui compone.

“Sono cinque anni più o meno che ho cominciato – racconta Alessandro, 25 anni – e finora ho scritto quattro brani. Io li penso al piano, poi porto parole e musica in studio dove si lavora all’arrangiamento”.

Alessandro, con “Un secondo eterno”, ha partecipato alla prima selezione per il prossimo Sanremo Giovani. “Sono andato su, ma non sono stati scelto per l’ultima fase, l’esibizione sul palco. Però mi sono iscritto all’altro importante festival che è quello di San Marino e sto aspettando di sapere che succederà. Certo è un mondo difficile e se non si hanno case discografiche alle spalle lo è ancora di più”.

Alessandro – presente anche su Facebook e Instagram – intanto si mette in gioco on line, con la speranza che molti ascoltino la sua ultima creazione, acquistandola o anche solo ascoltandola. E chissà che non ci sia un talent scout pronto a scommettere su di lui…