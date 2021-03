Tassarotti a Tidei: "La pista di atletica c'è dal '90, non è che fosse sindaco anche allora" - Terzo Binario News

“Gentile signor sindaco, è con piacere che prendo atto dell’attenzione rivolta nei confronti della questione da me sollevata, ma allo stesso tempo c’è il rammarico per la sua risposta poco centrata alla risoluzione del problema, fatta di proclami propagandistici, pensieri esposti in maniera ripetitiva e soprattutto con la tristezza di una visione amareggiata rivolta ad un passato che non è possibile cambiare.

( E qui si apre un nuovo dibattito che parte dal momento in cui il comune rilevò l’impianto nel 2013 dopo una gestione ventennale nota a tutti, ai mutui accesi dalla passata amministrazione per la sistemazione del campo. Ma tutto questo può chiederlo direttamente a chi le casse comunali doveva conoscerle bene)

Si nota la stanchezza e una scarsa lucidità, che se sui social può far pensare ci sia un fake a rispondere ai cittadini, dove ben conosciamo le colorite espressioni che stavolta ha trattenuto, non può essere così nelle dichiarazioni alla stampa.

Io Luca Tassarotti, parlo sì in virtù del mio ruolo da vicecoordinatore della lega, ( partito che ahimè genera pregiudizi al solo pronunciarne il nome, forse perché primo partito d’Italia) ma soprattutto in veste di atleta appassionato, divenuto portavoce del malcontento dei molti altri che evidentemente non sono in linea con la sua visione.

È apprezzabile che tra le numerose situazioni da sistemare si sia dato spazio allo sport, vuol dire che ne sono riconosciuti l’importanza e i benefici. Quello che ribadisco nuovamente, è la necessità evidente di ripristinare l’intera superficie dell’impianto ( pista di atletica annessa) dato che si è finalmente deciso di mettervi mano.

E non solo per me, i miei colleghi atleti ed io siamo da tempo ospiti paganti della società civitavecchiese Tirreno atletica, la disponibilità del sig Ubaldi è ben nota. Ma per tutti i futuri fruitori, per i ragazzi che hanno aspirazioni diverse dal calcio, per chi non frequenta ancora le scuole medie, per evitare il pendolarismo di genitori accompagnatori.

Certo che questa volta la sua comprensione del problema non mancherà, le rinnovo i miei saluti ricordandole che la pista ci sta dagli anni 90 e non mi risulta fosse sindaco anche allora”.

Luca Tassarotti Lega Santa Marinella Santa Severa