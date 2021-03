Coronavirus Lazio, Cobas: "Preoccupante aumento dei contagi" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Mentre la Regione fa comunicati trionfalistici sul calo dell’indice RT e sul nuovo cambio di colore, a soli fini propagandistici, la pressione sulle terapie intensive cresce ben oltre la soglia di guardia, indicata dal CTS, del 30% e si avvia velocemente al 40% di quelle totali, per tutte le patologie. Intanto crescono i ricoveri ospedalieri, i nuovi contagiati, le file di ambulanze fuori dagli ospedali fanno paura e i cimiteri sono al collasso.

“Le dichiarazioni della Regione Lazio di oggi ci mettono in allarme – dichiara Francesco Iacovone, del Cobas nazionale – mentre crescono sempre più le segnalazioni di nuovi contagi tra i lavoratori, costretti a subire assembramenti, assenza totale di controlli e mancanza di senso civico dei più”.

“Questo nuovo cambio di colore paventato metterebbe in circolazione altre centinaia di migliaia di cittadini – prosegue il rappresentante sindacale – ben prima che gli effetti della zona rossa si manifestino realmente. Un gioco a rincorrere il colore più tenue molto pericoloso per la salute pubblica e per la credibilità dell’amministrazione regionale stessa. Il segno che la memoria non insegna nulla, neanche davanti una pandemia”.

“Gli oltre 2.000 casi registrati oggi dovrebbero indurre il principio di precauzione, ma la Regione preferisce lisciare il pelo agli aperturisti, e basta seguire le sue pagine Facebook istituzionali e i loro commentatori per non averne alcun dubbio. Una vergogna per tutti quelli che hanno perso un caro o che hanno malati in ospedale, soli e senza conforto” – conclude Iacovone