Tarquinia, tre giorni alla Stas con la "Festa della Donna e della Poesia" • Terzo Binario News

Anche quest’anno la Società Tarquiniense d’Arte e Storia rinnova l’appuntamento con la “Festa della Donna e della Poesia”, in programma nei giorni 6, 7 e 8 marzo, confermando una tradizione che dal 1997 rappresenta uno dei momenti culturali più sentiti e partecipati di Tarquinia. (in allegato la locandina della manifestazione)

Gli incontri sono aperti non soltanto ai poeti e alle poetesse tarquiniesi, ma a tutti gli amanti della poesia che desiderano condividere emozioni, riflessioni ed esperienze in un clima di amicizia e autentica partecipazione. L’iniziativa, infatti, si distingue da sempre per l’assenza di spirito competitivo: protagonista è esclusivamente la poesia come strumento di dialogo e condivisione. Il programma si articolerà nell’arco di tre pomeriggi consecutivi, tutti con inizio alle 16.30, presso la sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto.

Si comincerà venerdì 6 marzo con l’incontro dal titolo “Moda e bellezza”, curato da Lilia Grazia Tiberi, un percorso poetico dedicato al dialogo tra “Lui per Lei” e “Lei e Lui”, aperto anche ad altre suggestioni e riflessioni sul tema.

Sabato 7 marzo sarà la volta di “Armonia del tempo”, uno spettacolo di canti “a braccio” a cura di Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra tradizione, improvvisazione ed emozione.

La manifestazione si concluderà domenica 8 marzo con “Poesia al femminile”, giunta al suo 28° incontro, dedicato alle poetesse legate a Tarquinia per nascita o formazione culturale. Nel corso del pomeriggio sarà inoltre presentato il XXVII Quaderno di “Poesia al Femminile”, testimonianza di un percorso ormai consolidato nel panorama culturale cittadino.

Ingresso libero