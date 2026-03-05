Semifinali delle Olimpiadi della Cultura a Civitavecchia sabato all'aula Pucci • Terzo Binario News

Civitavecchia ospiterà sabato 7 marzo 2026, in Aula Pucci, le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, iniziativa nazionale rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

La tappa civitavecchiese riguarda le scuole provenienti dal Centro Italia e rappresenta un appuntamento di rilievo per la città, che torna ad accogliere un evento nato proprio sul territorio.

Nel corso della mattinata, l’Aula Pucci sarà il punto di riferimento per squadre, docenti e accompagnatori, con l’obiettivo di garantire la migliore accoglienza e lo svolgimento ordinato delle prove, in coordinamento con l’organizzazione dei Campionati. Il sindaco Marco Piendibene ha dichiarato: “la cultura è patrimonio di tutti, se diventa un momento di confronto “sportivo” tra i giovani può creare crescita personale e collettiva”.

La vicesindaca e assessore all’Istruzione e Cultura Stefania Tinti ha espresso soddisfazione:

“Siamo felici di ospitare in Aula Pucci le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento: è un’occasione importante per valorizzare studio, curiosità e merito, e per far vivere ai ragazzi una competizione sana, capace di unire passione e conoscenza. Civitavecchia è pronta ad accogliere le scuole del Centro Italia per quello che rappresenta un ritorno a casa di un evento così partecipato e prezioso”.