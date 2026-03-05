Crolla un solaio a Civitavecchia, palazzina evacuata dai pompieri • Terzo Binario News

Ieri sera in via Bisagne, nessun ferito
Delicato intervento ieri sera per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.
Alle ore 21, in via Bisagne, per cause in corso di accertamento parte del solaio del lastrico solare di una palazzina si è distaccato rovinando sulla camera da letto sottostante.
Giunti sul posto rapidamente gli uomini della Bonifazi hanno subito messo in atto le operazioni di ricerca di eventuali persone rimaste al di sotto delle macerie.
Fortunatamente non c’era nessuno all’interno.
A scopo cautelativo, i Vvf hanno fatto evacuare l’intera struttura fino a verifica strutturale.
In seguito hanno messo in sicurezza tutta l’area. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto forze dell’ordine.
(immagine di repertorio)