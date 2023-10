Tarquinia, torna la “Giornata del Contemporaneo” • Terzo Binario News

Sabato prossimo, alla Casa Museo della Collezione Peruzzi

I ventiquattro musei AMACI e circa 1.000 realtà in tutta Italia apriranno per il diciannovesimo anno gratuitamente le loro porte con mostre, eventi, laboratori in presenza e online

per accogliere e coinvolgere il grande pubblico.

La Casa Museo della Collezione Peruzzi di Tarquinia, la più importante raccolta di opere seriali dell’arte italiana contemporanea, effettuerà 2 visite guidate della Collezione alle ore 11 e alle ore 17 (prenotazione via email a collezioneperuzzi@collezioneperuzzi.it).