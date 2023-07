Tarquinia, al DiVino Etrusco ritorna il concorso culinario Divin Mangiando • Terzo Binario News

L’organizza la chef Vittoria Tassoni in collaborazione col Comune: aperte le iscrizioni per la gara del 19 agosto

Alla sua settima edizione, nell’ambito del DiVino Etrusco, ritorna il 19 agosto Divin Mangiando, la gara culinaria organizzata dall’associazione culturale “Il Prezzemolino”, creata dalla chef Vittoria Tassoni, in collaborazione con il Comune di Tarquinia.

Il concorso si rivolge agli appassionati di cucina, cuochi non professionisti che amano stare ai fornelli e proporre piatti originali usando, come materie prime, le produzioni a km 0 delle aziende presenti in Tuscia. Una giuria selezionata sarà chiamata a scegliere il piatto migliore.

“I finalisti e il vincitore saranno omaggiati – afferma Vittoria Tassoni – con premi messi a disposizione da aziende locali e associazioni che, da molti anni, sono al mio fianco nella valorizzazione dei colori, profumi, sapori e saperi della cucina tradizionale regionale. Nelle prossime settimane daremo tutti i dettagli sul concorso”.

L’iscrizione è gratuita. Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito www.vittoriaincucina.it. Per ogni informazione è possibile chiamare al 329 0306936 o scrivere a divinmangiando@gmail.com.

Vittoria Tassoni racconta come è nata l’idea del concorso. “L’amore per la cucina c’è sempre stata, trasmessa da mio padre e da mia nonna – spiega -. Dopo aver conseguito il Master in Cultura Gastronomica, mi sono appassionata sempre di più alla cucina specie regionale e della Tuscia. Tanti anni fa quando incontrai Anna Moroni (nota al pubblico per la partecipazione alla Prova del cuoco con la Clerici, trascorre le vacanze al Lido di Tarquinia, ndr), organizzai per due estati una gara gastronomica di dolci, i concorrenti li portavano da casa. Poi cambiò amministrazione e per diverso tempo non feci più nulla, presa a raccogliere le ricette per il libro scritto con Giovanni Chiatti”.

“Sette anni fa conobbi Salvo Cravero, chef di fama (nella foto del titolo in cucina, nella scorsa edizione, ndr) e gli raccontai della gara iniziata e interrotta: lui accettò di darmi una mano e ripartimmo. Ne parlai con l’allora assessore che, con Carlo Zucchetti, mi disse era più bello farlo all’interno del Divino Etrusco. Così iniziò la mia avventura con il Divin Mangiando (col supporto di Alessandra Sileoni, presidente Stas, a cui si deve il nome del concorso). Per me Anna e Salvo sono fondamentali, con lui abbiamo fatto crescere la gara, cercando sempre di migliorarla, apportando nel tempo delle modifiche”.

“Ora ho anche il sostegno dei Lions di Tarquinia. Ma ci sono pure tante aziende di Tarquinia e del resto della Tuscia che rendono possibile l’evento – conclude Vittoria Tassoni -. Quest’anno ci sono molte novità, partendo dalla location della gara, fino alla premiazione”.