Tarquinia 2024: "Andati persi i fondi Pnrr per la palestra Consorzio" • Terzo Binario News

I 3.850.000,00 euro di fondi Pnrr chiesti per la “Demolizione e ricostruzione della Palestra denominata “Consorzio” a servizio delle scuole elementari Corrado e Mario Nardi” sono andati persi.

Il progetto presentato dal Comune di Tarquinia, sotto la supervisione dell’assessore Cerasa, risulta non ammesso a finanziamento con un punteggio pari a 20,738; addirittura ben 30 punti sotto rispetto l’ultimo progetto finanziato che è quello del Comune di Alatri riuscito a totalizzare 50 punti in graduatoria.



Dispiace molto che il nostro comune sia, salvo rarissime volte, escluso e non ammesso a finanziamenti di questa importanza derivanti dai fondi PNRR.

Ora per l’assessore Cerasa sarà previsto lo stesso trattamento riservato all’ex collega Roberto Benedetti, che per le stesse motivazioni fu defenestrato da assessore, oppure come già accaduto con l’assessora Tosoni si utilizzeranno due pesi e due misure nonostante i finanziamenti persi?

I Consiglieri Comunali Tarquinia 2024 Arianna Centini e Manuel Catini