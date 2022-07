Codacons: "Ennesimo mortale sulla Lupo Cerrino Tarquinia, serve autovelox su tutte le provinciali" • Terzo Binario News

Intervento del Codacons locale. “Dopo l’ennesimo incidente mortale avvenuto sulla strada provinciale Lupo Cerrino, dopo che un’auto si è cappottata, riteniamo necessario estendere l’installazione degli autovelox già presenti sulla litoranea, a tutte le provinciali.

Infatti a seguito dell’installazione di soli 4 autovelox sulla Litoranea a seguito di numerose segnalazioni e richieste del Codacons, si è già rilevato il 25% in meno di superamento dei limiti di velocità, e comminate, in 6 mesi, 800 pesanti multe per violazione dei limiti di velocità”.

“Questo è attualmente l’unico efficace strumento di prevenzione, utile a impedire incidenti e morti sulle strade, specie in quelle pericolose, strette e non illuminate come le provinciali£ coblude Sabrina De Pailis per il Codacons di zona.