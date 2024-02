Tari a Ladispoli, informazioni utili dell’Amministrazione comunale • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ottica di migliorare le comunicazioni con i cittadini, l’inoltro di avvisi, comunicazioni, ecc., avverrà anche tramite servizio informatico.

In questa fase sperimentale, per quanto riguarda l’invio del saldo Tari che sta avvenendo in questi giorni, l’Ufficio Tributi sta provvedendo, oltre all’invio telematico del documento, anche all’invio della copia cartacea al domicilio dell’utente.

Per quanto riguarda le prossime spedizioni l’invio telematico avverrà solo ed esclusivamente per i contribuenti in possesso del Domicilio Digitale.

A tal fine vi invitiamo a registrarvi presso lo sportello INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) cliccando sul seguente link: https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home.

Infine si informa che la scadenza per il saldo della Tari è fissata per il 31 dicembre 2023, ma ovviamente non verranno applicate sanzioni.