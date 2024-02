Un albo delle botteghe storiche di Fiumicino, avviato l'iter in commissione • Terzo Binario News

Ad annunciarlo è la Consigliera e Presidente della Commissione Attività Produttive Francesca De Pascali

Un apposito Albo per le botteghe storiche di Fiumicino: è questo l’obiettivo da raggiungere attraverso un apposito iter che sto portando avanti in Commissione”. A dichiararlo in un comunicato stampa è Francesca De Pascali, presidente della Commissione Attività produttive.

“Quando parliamo di botteghe storiche – spiega De Pascali – parliamo di tutte quelle attività commerciali presenti da tanti anni e che rappresentano un collegamento storico e culturale con il territorio. Queste botteghe sono dei veri e propri beni che meritano di essere adeguatamente valorizzati, perché testimoniano la bellezza e le antiche tradizioni della nostra città”.

“La proposta è già passata in Commissione – conclude – e portando avanti l’iter, partendo dalla legge regionale n.1/2022 che stabilisce un censimento di queste attività, possiamo presto raggiungere il nostro scopo: in questo modo le botteghe storiche saranno ufficialmente riconosciute come tali ed avranno la giusta regolamentazione”.