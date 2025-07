Tangenziale Est chiusa dal 16 al 24 luglio 2025 • Terzo Binario News

Anas deve eseguire gli interventi di sostituzione delle barriere antirumore

Dal 16 al 24 luglio 2025, la Tangenziale Est sarà chiusa H24 nel solo tratto sopraelevato compreso tra via Passamonti e viale Castrense, in direzione San Giovanni. La chiusura si rende necessaria per consentire ad Anas di eseguire gli interventi di sostituzione delle barriere antirumore, nell’ambito dei lavori finanziati con fondi del Giubileo 2025.

Il traffico proveniente dalla Tangenziale Est sarà pertanto deviato su via dello Scalo di San Lorenzo. Per i veicoli provenienti dal tronchetto dell’A24 e diretti a San Giovanni si consiglia, quale percorso alternativo, l’uscita di via di Portonaccio.

La Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto un rafforzamento dei servizi di viabilità largo raggio al fine di agevolare il più possibile la circolazione stradale.

Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica stradale ed alle deviazioni traffico.