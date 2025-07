Quattro splendidi mici cercano casa: vivono in Abruzzo ma sono pronti a raggiungere Roma • Terzo Binario News

Ecco le foto dei gattini, si trovano a Tortoreto Lido in Provincia di Teramo

Sono piccolissimi, bellissimi e pronti a riempirvi la vita con tanto amore, affetto e fusa.

Eccoli qui, questi quattro micetti che attualmente sono in Abruzzo, a Tortoreto Lido (Teramo) dove “mamma-gatta” ha scelto di accudirli in questi primi mesi di vita ma che se serve, sono pronti a viaggiare per essere adottati, in particolar modo a Roma e Provincia.

Adottare un gatto, o in generale far entrare nella propria casa un animale domestico cambia radicalmente la vita, le abitudini, non è un gioco: ma in cambio, vi porterà infinita gioia! Potete avere informazioni su questi dolci gattini contattando il numero 3458466213