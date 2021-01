Tamponi gratis agli studenti, parte il servizio nelle Asl Roma 3 e 4 - Terzo Binario News

Tamponi gratis per gli studenti delle Asl Roma 3 e 4. Basta collegarsi su www.salutelazio.it e cliccare sulla voce Prenota Drive in per gli studenti senza impegnativa “campagna studente” e presentarsi con la gratuito basta la tessera sanitaria. Va aggiunto il nome dell’istituto scolastico e poi scegliere il Drive in di competenza nei 4 distretti.

La Asl Roma 4 ha già iniziato lo screening in collaborazione con le scuole chiamando gli studenti presso i drive in di Civitavecchia, Ladispoli e Capena.

Tramite gli istituti scolastici sono stati chiamati circa 2mila studenti a fare i test rapidi. L’adesione è stata superiore al 50%. Oggi conferenza stampa con i vertici di via Terme di Traiano, relativamente anche alla Roma 3 di cui il dottor Giuseppe Quintavalle è commissario.

La campagna screening per gli studenti ha l’obiettivo di mettere in sicurezza i giovani nell’ottica di una ripresa delle lezioni scolastiche.

“In poche ore sono arrivate 320 prenotazioni sui drive in di Roma solo con il passaparola. I tamponi si effettueranno nel pomeriggio e, in base alla domanda, potremmo aumentare le prestazioni” ha detto Francesca Leone della Asl Roma 3.

Per la dottoressa Rosanna Guarini si tratta di un “bel successo di numeri”.

La dottoressa Simonetta Ursino: “Per ora è iniziato lo screening degli studenti della fascia 14-18 anni con un’adesione al 50%. Ci sono quattro drive in disponibili ovvero: porto di Civitavecchia, ospedale Padre Pio di Bracciano, punto Asl di Capena e Casa della Salute di Ladispoli”.

Il dottor Luca Casagni, referente per le scuole, ha sottolineato che sono state “inviate mail agli istituti per far partire la programmazione”.