Centocelle: prima la rissa, poi arriva in auto con la pistola - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una rissa a Centocelle, su piazzale delle Gardenie, il fuggi-fuggi e un arresto: a essere bloccato dalla Squadra Mobile è stato un 28enne, trovato con una pistola. Per lui le accuse sono rissa, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale. È questo il bilancio attuale dell’episodio accaduto prima delle 22 di lunedì 4 gennaio. Nel quartiere c’è chi sostiene di aver udito anche degli spari ma dalla Questura, per adesso, non ci sono state conferme.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, su piazzale delle Gardenie è divampata una rissa – per motivi ancora da chiarire – che ha coinvolto un folto numero di persone. A un certo punto, è giunto in auto il 28enne, che aveva una pistola e che è intervenuto in difesa di una delle parti in ‘conflitto’.

A quel punto, i contendenti si sono dileguati mentre il personale della Mobile, presente sul posto, ha raggiunto e bloccato il giovane.