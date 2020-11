Tamponi alla Scuola d'Infanzia di Allumiere, Pasquini: "Ho fatto soltanto il mio dovere" - Terzo Binario News

“Ho fatto soltanto il mio dovere”. Così il sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, risponde ai tanti genitori che lo ringraziano vivamente per aver chiesto e ottenuto dalla ASL la possibilità di fare il tampone in loco per i bambini della scuola di infanzia e gli altri in isolamento.

“L’Amministrazione Comunale, in accordo con la Dirigente Scolastica – si legge nell’avviso – comunica che, per tutti i bambini e gli insegnanti del plesso dell’Infanzia di Allumiere e della classe V B della Primaria di Allumiere che dovranno sottoporsi a tampone, sarà possibile recarsi presso l’Auditorium Comunale martedì 3 Novembre, seguendo questi orari: dalle 16.30 per tutti coloro che avevano appuntamento il 2 Novembre (sez A e B infanzia e classe V B Primaria); dalle 17.30 per tutti coloro che avevano appuntamento il 3 Novembre (sez. C e D Infanzia)”.

Per tutti quelli che non potranno recarsi in tale data e in tali orari, sarà possibile comunque recarsi il giorno lunedì 2 Novembre presso il Drive-in di Largo della Pace Civitavecchia dalle 14.00 alle 18.00.”

“Ringraziamo per la costante collaborazione l’Asl Rm4 nelle persone del Direttore Generale Dottor Giuseppe Quintavalle e Dottoressa Simona Ursino- ha dichiarato Pasquini a nome di tutta l’amministrazione – ma un ringraziamento speciale va sicuramente al nostro insuperabile Dottor Mauro Mocci per la continua vicinanza e l’attivo impegno per la nostra comunità”.

Alle 18, potranno recarsi all’Auditorium anche le classi dei plessi di Tolfa.

Il sindaco collinare ha poi ribadito l’importanza di seguire tutte le regole: mascherina, distanziamento e igiene delle mani.