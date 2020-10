Tamponi alla casa della Salute di Ladispoli solo con la ricetta e drive in da domani - Terzo Binario News

È attiva da ieri la postazione tamponi presso la Casa della Salute di Ladispoli. Si richiede agli utenti la massima accortezza nel presentarsi con la ricetta idonea.

Per la ricetta dematerializzata , la dicitura deve essere “esente”, le prestazioni a pagamento devono essere richieste con ricetta bianca.

La ricetta dematerializzata senza la dicitura “esente” non verrà accettata.

Oggi verrà montato il gazebo a scopo sala di attesa e il Cup sarà presente dentro il container per facilitare le operazioni.

Il malfunzionamento della linea internet non è stato dovuto dall’azienda sanitaria e che è durato 30 minuti. La direzione strategica ha deciso di potenziare il servizio al pubblico ampliando l’offerta delle prestazioni dei tamponi, proprio per il Distretto 2 che ne era mancante, e già da domani verrà montato un secondo gazebo per accedere alle prestazioni tramite la propria automobile in modalità drive in.