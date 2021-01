Tagli al sociale: bufera nel Municipio XIV - Terzo Binario News

“Il Comitato “Genitori in lotta del XIV Municipio di Roma”, dopo aver visto il bilancio consuntivo dell’anno 2020 e quello di previsione per l’anno 2021, resi noti dal consigliere Julian Colabello, Presidente della commissione Trasparenza, intende fare un appello a tutti i partiti di minoranza. È stato un anno terribile, dove una pandemia mondiale ha distrutto i rapporti sociali, le sicurezze economiche e ha visto famiglie azzerare le certezze, anche se minime, di sostegno”. Questo è quanto riportato in una nota.

“Noi siamo un gruppo di genitori con figli con disabilità che risiedono tutti nel Municipio XIV, abbiamo creato un gruppo WhatsApp in un momento di emergenza, quando la giunta municipale, come primo atto, appena insediata, ha pensato di effettuare un taglio alle ore di assistenza scolastica (OEPA) a tutti gli alunni con disabilità che usufruivano di questo servizio”.

“Ora nel bilancio di previsione vediamo un taglio di 440mila euro sui minori (dove è compreso anche il servizio Oepa) e 309mila euro sul Saish (assistenza domiciliare) dove sappiamo esserci 160 persone in lista d’attesa. Non si possono negare diritti essenziali per un pareggio di bilancio”.

Le adesioni all’appello

“Tutto il Partito Democratico del Municipio XIV, rappresentato dal coordinatore municipale e dai segretari dei 7 circoli di Tragliatella, Ottavia-Palmarola, Selva Candida, Primavalle-Torrevecchia, Monte Mario, Pineto Gemelli, Balduina, aderiscono all’appello del Comitato Genitori in Lotta contro i tagli al bilancio di spesa comunale e municipale al capitolo “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. Adesioni sono arrivati anche da Davide Filippi, coordinatore +Europa Municipio XIV, Maila Sansaini e Lorenzo Dulcetti di Italia viva.

Sostegno da Fratelli d’Italia

“Fratelli D’Italia Municipio XIV si impegna e si adopera fattivamente affinchè i Servizi Sociali ed il Sostegno ai Cittadini più fragili diventi una priorità e non una fredda voce di bilancio!” E’ quanto dichiarano Mauro Gallucci (Delegato Fratelli D’Italia Protezione Civile – Roma), Enzo Salesi e Natale Ferraro (Dirigenti Fratelli D’Italia Municipio XIV- Roma).

“Nel bilancio a firma M5S votato dal XIV Municipio scompaiono di fatto i fondi destinati ai servizi sociali. Basti pensare che per il Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile (Saish) c’è stato un taglio di ben 309mila euro. Una decisione folle che mette in grave crisi le tantissime famiglie con figlie disabili e abbandona al loro destino centinaia di persone che rischiano di ritrovarsi senza assistenza. E a poco serve l’ordine del giorno con il quale si richiedono questi fondi mancanti a Roma Capitale, visto che l’attenzione dimostrata in tutti questi anni dall’amministrazione capitolina verso i municipi è pari a zero. Oltre al Saish, inoltre, va aggiunta la decurtazione di 440mila euro per i servizi ai minori e quelli destinati agli operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione (Oepa). Per sopperire alla mancanza di questo importo Fratelli d’Italia ha anche presentato un ordine del giorno che è stato bocciato dal consiglio a maggioranza grillina. Ma noi non ci arrendiamo e attraverso i nostri rappresentanti in assemblea capitolina porteremo queste nostre istanze alla Sindaca Raggi. I diritti dei più fragili e dei più bisognosi meritano il dovuto sostegno e non di essere sacrificati solo per meri calcoli economici”. Così il consigliere municipale di FdI, Stefano Oddo.