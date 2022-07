Taekwondo, a Bracciano la Sport For You 2 di Bracciano ha tenuto gli esami dei suoi bimbi • Terzo Binario News

A Bracciano, nel centro benessere Spazio Manipura – uno luogo dedicato alla salute ed al movimento – la ASD Sport For You 2 di Bracciano ha tenuto gli esami di cintura colorata di Taekwondo per bambini dai 4 ai 7 anni.

I passaggi di cintura sono un momento speciale e molto serio per chi pratica il taekwondo dove vengono giudicati per tutto quello che hanno imparato durante la stagione.

Gli atleti della SportForYou2 si sono distinti per delle prove brillanti, sotto lo sguardo attento della commissione, che gli hanno permesso di essere promossi, qui i nomi: Liam Presutti, Mattia Fiorentini, Lorenzo Veraldi, Alessia Bruno e Matyas Belicska.

La società sportiva ha anche deciso di conferire un passaggio di cintura all’atleta Diego Transilvani per meriti sportivi ottenuti durante la stagione data la recente vittoria al torneo internazionale Kim e Liù.

Un giorno di festa quindi che ha visto una palestra unita e coesa dove, grazie ad un ambiente tranquillo creato dal Maestro Giannini, le atlete e gli atleti riescono a raggiungere i proprio obiettivi e le proprie soddisfazioni attraverso il divertimento.