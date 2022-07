Mondo Barca Market, lo storico mensile è online con una nuova homepage • Terzo Binario News

25 anni di attività sono il traguardo che raggiunge quest’anno la rivista e lo fa mantenendosi al passo con i tempi; a rispecchiarlo, la nuova veste grafica del portale, in particolare della homepage: una grafica pulita e simmetrica, per rendere ancora più facile la navigazione all’interno del portale.

Gli utenti possono trovare subito l’ultima notizia per rubrica, semplicemente scorrendo lo slideshow, aumentato nelle dimensioni. Il menu ora è più fruibile e per abbonarsi alla rivista – cartacea e/o digitale – basta premere un tasto. Anche la visualizzazione degli annunci di compravendita e charter risulta più agevole, grazie alle immagini più grandi e ai colori più accattivanti, in linea con la palette impiegata per la home.

Nuove tonalità di blu, ma non solo: Mondo Barca Market adotta anche una nuova font, più moderna e più leggibile. Tra i protagonisti del restyling, i banner pubblicitari, che – per coerenza con gli altri elementi grafici del portale – crescono in dimensioni e visibilità.

Il debutto del nuovo layout avviene in un momento strategico, proprio nel cuore della stagione nautica e in prossimità dei saloni autunnali, quando appassionati ed operatori del settore sono in pieno fermento. Il presente è ricco di sfide: il comparto vive un nuovo slancio, pur risentendo delle difficoltà derivanti ora dalla pandemia, ora dalla guerra in Ucraina. E proprio per poter raccontare meglio questo periodo, la Redazione di Mondo Barca Market ha ritenuto necessario rendere più fruibili i suoi contenuti.

La nuova strategia comunicativa vuole invitare un pubblico eterogeneo a scoprire, in maniera più semplice, le novità dal mondo della nautica. Il portale www.mondobarcamarket.it, d’altra parte, nasce per integrare la comunicazione della rivista: fornisce le ultime notizie in tempo reale e al tempo stesso racchiude in formato digitale i contenuti dell’edizione cartacea. Pur non potendo regalare al lettore il piacere di sfogliare il giornale, il sito di Mondo Barca Market contribuisce quotidianamente all’informazione di settore, anche attraverso i social media e le newsletter.

Al restyling della homepage si accompagna il costante processo di aggiornamento della rivista cartacea, sempre più ricca di contenuti, come le prove di navigazione, i tutorial, le rubriche dedicate alla pesca, alla subacquea e alle tendenze del lifestyle.

Online ed offline, giunto alla sua 270esima edizione, Mondo Barca Market dimostra così di saper rimanere sempre al passo con i tempi, per fornire ai suoi lettori un’informazione completa ed efficace.