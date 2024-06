Di Genesio Pagliuca: "Le vittorie dem a Civitavecchia e Tarquinia fanno saltare la SuperProvincia" • Terzo Binario News

“Grazie ai risultati elettorali di Civitavecchia e Tarquinia, questa nuova settimana non sarebbe potuta iniziare in un modo migliore.

Infatti con la vittoria degli esponenti di centrosinistra Marco Piendibene a Civitavecchia e di Francesco Sposetti a Tarquinia si dice addio alla Nuova Provincia “Porta d’Italia”.

Per il sindaco di Fiumicino Mario Baccini e i suoi amici, che solamente qualche giorno fa si erano lanciati in esultanze trionfalistiche dopo l’adesione al progetto del Comune di Cerveteri, si tratta dell’ennesimo fallimento.

Questo è un chiaro segnale che quando le cose non hanno ragion d’essere, alla fine perdono.

Infatti Marco Piendibene e Francesco Sposetti si erano schierati con posizioni chiare contro la Nuova Provincia e gli elettori li hanno votati anche per questo.

Per quanto ci riguarda, ci auguriamo che la campagna mediatica contro Città Metropolitana portata avanti dal centrodestra negli ultimi mesi, non si ripercuota contro il nostro territorio, per il quale ci sono in ballo diversi progetti.

E inoltre auspichiamo che d’ora in avanti vengano prese decisioni finalizzate esclusivamente allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio”.

Il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca