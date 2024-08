Summer Fest a Ladispoli, le disposizioni • Terzo Binario News

È tutto pronto per la quinta edizione del Ladispoli Summer Fest, che torna in Piazza Rossellini con concerti di grandi artisti, sempre ad ingresso gratuito.

Il programma prevede le seguenti esibizioni: venerdì 2 agosto si esibirà il rapper Clementino, sabato 3 agosto sarà la volta del Premio Oscar Russell Crowe con la band “The Gentlemen Barbers”, mentre la cantante Clara chiuderà la kermesse musicale il giorno successivo.

Di seguito si riportano tutte le informazioni utili per la fruizione degli eventi:

AREA PEDONALE E VIABILITA’

Per tutti e tre i giorni della manifestazione verrà istituita l’area pedonale dalle ore 19:00 alle ore 01:00 in Piazza Rossellini, Piazza Marescotti e Viale Italia.

Saranno inoltre chiuse al traffico Via Ancona (tratto compreso tra via Trieste e Piazza Rossellini) e Via Odescalchi (tratto compreso tra Via Trento e Piazza della Vittoria).

PARCHEGGIO AUTOMOBILI

Il parcheggio pubblico gratuito più vicino è situato in Via Firenze, distante circa 600 metri dall’area del concerto. Si invitano comunque i cittadini, nei limiti del possibile, a prediligere spostamenti con mezzi alternativi.

ACCESSO E PARCHEGGIO PORTATORI DI HANDICAP

I portatori di handicap, muniti del contrassegno disabili, potranno accedere e parcheggiare la propria autovettura dal varco di Via Ancona – Via Trieste e potranno assistere ai concerti con il proprio accompagnatore in un’area dedicata, di fronte al box della Pro Loco in Piazza Rossellini.

ORARIO CONCERTI

Le esibizioni avranno inizio indicativamente alle 21:30, fino a mezzanotte circa.

ORDINANZA ALCOLICI E BEVANDE IN VETRO

Con l’ordinanza sindacale n.85/2024 è stato anticipato il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro a partire dalle ore 19:00 nell’area interessata dalla manifestazione.

Restano invariate tutte le disposizioni precedentemente impartire con l’ordinanza n.63/2024.

Vi aspettiamo

Link ordinanza n.63/2024

https://www.comunediladispoli.it/dal-21-giugno-al…/notizia

Link ordinanza n.85/2024

https://servizionline.comunediladispoli.it/…/display/71865