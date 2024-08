Festa di Cozze e Pecorino dal 2 all’11 agosto a Fiumicino • Terzo Binario News

Da venerdì 2 agosto e fino all’11 Fiumicino torna la capitale della cucina tradizionale laziale.

Dieci giorni in cui una delle ricette ‘cult’ sarà la protagonista indiscussa, pronta a deliziare anche i palati più raffinati: linguine cozze e pecorino. Dal 2 all’11 agosto nell’area antistante La splendida ‘Villa Guglielmi’ (via di Villa Guglielmi) tutto pronto per la festa che celebrerà questo capolavoro culinario.

Un piatto da leccarsi i baffi al quale affiancare l’immancabile fritto di pesce. Due possibili menù. Per i grandi: linguine cozze e pecorino, fritto di pesce, patatine fritte. Per i più piccoli: pasta al pomodoro e patatine fritte.

Tutte le sere musica, stand commerciali e giostre per bambini e ragazzi. Entrata gratuita. Area antistante Villa Guglielmi (via di Villa Guglielmi, Fiumicino).

Tutte le sere dalle 18,30 in poi. La domenica anche a pranzo. Info 388.9791896.