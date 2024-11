Sulle orme del samurai giapponese Hasekura: un nuovo itinerario turistico per Cerveteri • Terzo Binario News

Un tour di sei giorni con partenza dalla Chiesa dei Martiri Giapponesi fino al Quirinale

Un cammino che rappresenta un’esperienza di vita. Non un semplice viaggio, ma una vera e propria immersione spirituale nella bellezza della natura, dell’arte e nella storia.

Da Civitavecchia, partendo dalla statua dedicata ad Hasekura Tsunenaga, samurai esploratore giapponese, passato alla storia per i suoi incontri con Re Filippo III di Spagna e Papa Paolo V, custodita nella Chiesa dei Martiri Giapponesi, proseguendo lungo i luoghi artistici e culturali di maggior interesse del Litorale Laziale, il Cammino di Hasekura, è un tour di sei giorni, sei tappe complete che possono essere percorse in continuità o divise nei quali si attraversano i segni della storia in oltre due millenni, con un’attenzione speciale ai quattrocento anni dal passaggio di Hasekura.

Un progetto di promozione turistica, promossa dall’Associazione Culturale Variante Cimina della via Francigena, al quale il Comune di Cerveteri ha formalmente aderito con apposita Delibera di Giunta: un atto che inserisce dunque il patrimonio culturale e artistico del Sito Unesco all’interno di un itinerario unico ed emozionante, un esplorare continuo di colori e sapori, di panorami mozzafiato, di albe e tramonti da vivere, di vini profumati e cibi semplici e gustosi.

Oltre a Cerveteri e al luogo di origine del Cammino, ovvero Civitavecchia, il tour interesserà Santa Severa, Ladispoli, Fregene, Palidoro fino ad arrivare a Roma, lungo le sponde del Tevere, in Vaticano e poi al Quirinale.

“L’adesione al Cammino di Hasekura rappresenta un’occasione di promozione e sviluppo del territorio davvero importantissima per Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – significa rendere concreto quel concetto di messa in rete, di condivisione e coesione tra Comuni del Litorale che abbiamo sempre auspicato per la nostra città e per il comprensorio. Un progetto che assume un’importanza ancora maggiore se consideriamo il periodo che stiamo vivendo, a poco più di un mese dall’apertura ufficiale del Giubileo 2025 e che porterà a Roma e nel territorio, quasi sempre passando dal porto di Civitavecchia e dall’Aeroporto di Fiumicino, milioni di pellegrini e fedeli provenienti da tutto il mondo”.

“Cerveteri sempre si dimostra essere una realtà estremamente appetibile dai flussi turistici – aggiunge il Sindaco di Cerveteri – con l’adesione al Cammino di Hasekura, per il quale ringrazio l’Associazione Culturale Variante Cimina della via Francigena per averlo ideato e proposto, si apre una nuova e ulteriore possibilità per attrarre turisti e dunque generare nuova economia per la nostra città. È possibile saperne di più, visitando il sito internet www.camminodihasekura.it”.