Fumo nella metro C alla fermata Teano: fiamme alle batterie, treni fermi • Terzo Binario News

Dalle 9 circa di questa mattina, la squadra VVF 12/A, sta intervenendo all’interno della stazione Teano della metropolitana linea C, per l’incendio di circa ventiquattro batterie situate in un locale servizio.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, al momento la stazione è chiusa a causa del fumo denso causato dalle fiamme.

Da Atac: “Sono in corso le attività condotte dai tecnici ATAC per la riapertura della stazione Teano della metro C, momentaneamente chiusa al servizio viaggiatori. La circolazione dei treni lungo la linea, nel corso della chiusura della stazione, non è mai stata sospesa. La stazione è stata chiusa a scopo precauzionale per un problema su un quadro comandi all’interno di un locale tecnico che ha richiesto alcune verifiche dei Vigili del Fuoco. Non è stato rilevato alcun incendio”.