Sulla A12 il maltempo fa annullare alcune chiusure • Terzo Binario News

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura prevista dalle 20:00 di questa sera martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 ottobre, del ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, da Fiumicino verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

Inoltre sulla A12 Roma-Civitavecchia è stata annullata la chiusura dell’uscita di Torrimpietra, prevista dalle 21:00 di questa sera martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 ottobre.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della suddetta stazione, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia, nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, con orario 21:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia “Strada Poderale”.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Cerveteri Ladispoli, al km 27+900.