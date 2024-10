Catturato il pitbull che ha aggredito un altro cane e la proprietaria a Civitavecchia • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi, fuori la stazione ferroviaria, un cane di razza pitbull senza guinzaglio ha aggredito un altro cane e la sua proprietaria, costringendo questi ultimi ad importanti cure mediche.

Diversi cittadini ed associazioni, oltre a segnalare l’accaduto, hanno giustamente chiesto l’intervento da parte delle istituzioni che in questi giorni si sono prodigate in tal senso.

“Oltre ad assicurarsi del ripristino dello stato di sicurezza fuori la stazione, gli uffici dell’assessorato all’ambiente hanno avuto modo di coordinare il Comando di Polizia locale ed il servizio veterinario della Asl Roma 4, riuscendo così a reperire e togliere dalla strada il pitbull, affidandolo alla cura delle istituzioni” ha dichiarato l’assessore all’ambiente Stefano Giannini

“Voglio ringraziare i cittadini per le segnalazioni ricevute, il Comando di Polizia e la Asl Roma 4 per il supporto ricevuto e l’ufficio dell’assessorato all’ambiente per la solerzia dimostrata”.