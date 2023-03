Sulla A12 chiuse Civitavecchia Nord e Sud per tre notti da oggi • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 marzo, con orario 21:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

-chiusura Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Tarquinia/SS1 Aurelia;

-chiusura Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene da Tarquinia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Civitavecchia Porto sulla SS1 Aurelia.