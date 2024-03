Sul lungomare di Fiumicino arrivano gli artigiani di Forte dei Marmi • Terzo Binario News

Siamo davvero molto felici di ospitare a Fiumicino, sul lungomare della Salute, in un giorno di grande afflusso turistico come la Pasquetta, il più famoso mercatino italiano, quello degli artigiani di Forte dei Marmi. Sessanta banchi, il meglio del ‘Made in Italy’, coloreranno la passeggiata di uno dei luoghi più importanti del nostro Comune che vogliamo in tutte le maniera tornare a valorizzare e rilanciare.

Vere “boutique a cielo aperto” dove i nostri concittadini e i tanti turisti che decideranno di passare questa giornata nel nostro Comune potranno trovare il meglio della tradizione artigiana toscana ed italiana: abbigliamento, nuove collezioni griffate, pelletteria, cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, porcellane, bijoux, tessuti di arte fiorentina. Un’occasione in più per prediligere il nostro Comune.

Federica Poggio, assessore al Turismo Comune di Fiumicino

Raffaello Biselli, assessore commercio e attività produttive Comune di Fiumicino