Romeno ubriaco al volante uccide un rider, sul posto la Polizia Locale • Terzo Binario News

Travolto da un SUV mentre usciva da uno dei cancelli di Villa Borghese. Un Runner, per cui non c’è stato nulla da fare, senza documenti, gli agenti della municipale stanno lavorando per identificarlo. La tragedia stradale ieri sera in via Pinciana, zona Parioli-Salario. Risultato ubriaco alla guida l’automobilista è stato denunciato.

La tragedia stradale è avvenuta intorno alle 21:30 del 19 marzo in prossimità del civico 33 di via Pinciana. Qui il Runner è stato travolto da una Bmw I4 che da via Pinciana era diretta a piazzale Brasile. Travolto dal SUV, il corridore è deceduto sul colpo prima di poter essere trasportato in ospedale.

Accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito su alcol e droga il 26ene romeno che si trovava alla guida della vettura è risultato ubriaco. Denunciato la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.