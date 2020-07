Sui saldi -P+P spinge: "Far rivivere i centri storici" - Terzo Binario News

“I saldi sono un momento determinante per i bilanci delle imprese commerciali.Secondo le stime dei vari uffici studi,ogni famiglia spenderà ,rispetto l’anno scorso,il 40% in meno,circa 60 euro a persona.Il calo è dovuto alla minore capacità di spesa dei consumatori,in cassa integrazione,e la consistente diminuzione dei turisti.

Solo 4 consumatori su 10( il 41%), ha già programmato di acquistare un prodotto.E’ evidente negli imprenditori la volontà di ripartenza,di cui le istituzioni dovrebbero tenere conto in termini di sostegno e facilitazioni.

Bisogna fare in modo che i nostri centri storici rivivano ,come i negozi ,e diano spazio ad eventi perché e’ vitale stimolare i consumi..In questo senso la manifestazione”notte sotto le stelle per i saldi”,organizzata spontaneamente da varie via del centro,dimostra la disperata volontà delle imprese di uscire dalla crisi devastante ,oltre all’amore per la città ,nell’impegno di far rivivere il centro storico.

Tullio Nunzi