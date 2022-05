Successo per lo spettacolo "Cantautori italiani e...la nostra musica" - Terzo Binario News

Una grande partecipazione di pubblico ha fatto da cornice all’ottava edizione di “Cantautori Italiani e… la nostra musica”, spettacolo di musica e danza organizzato da Il Mosaico un popolo di artisti per la Direzione Artistica di Giulio Castello in collaborazione con La Casa di Cristina onlus ed Antonella Olivetti a cui andrà parte del ricavato.

La manifestazione presentata da Elisa Tassi ha ospitato le scuole A.S.D. Centro Danza Classica e Contemporanea drezione Elisabetta Senni, Dance World direzione Gabriella Moroni con Dorella Leoni, Arci Uisp Campo dell’Oro direzione Alessandra Baghini con Sara Tosi, Taf direzione Laura Farina, Believe Dance Studio direzione Chiara Sabella, Dance For Fly direzione Desiree Benevieri e Sweet Faces Hip Hop School direzione Emanuela Cecconello e Jose Antonio Carrasco; per il canto si sono avvicendati Paola Pelliccia, Alisia Lucignani, Luca Petronilli ed Irina Arozarena.

In un susseguirsi di esibizioni e momenti di forte emozione con dediche speciali fra cui quella a Mauro Nunzi amico e collaboratore in questo settore durante gli anni la serata si è svolta in maniera scorrevole e piacevole con richieste di bis per Irina Arozarena che ha concluso con una versione impeccabile e toccante de “La voce del silenzio”.

Un ringraziamento alla Wandy Star Service per audio e luci per la direzione di Massimo Peroni, Gian Claudio Ruspantini per le riprese tv ed Angelo Bonarelli per il servizio fotografico.Erano presenti il Sindaco Ernesto Tedesco, l’Assessore ai Servizi Sociali Cinzia Napoli ed il Sindaco di Allumiere Antonio Pasquini