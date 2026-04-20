Avviata richiesta per il processo di beatificazione di Papa Francesco • Terzo Binario News

A un anno dalla morte del pontefice, un religioso ne sottolinea la coerenza evangelica e sostiene l’iter per il riconoscimento della santità



Aun anno dalla scomparsa, si torna a parlare della figura di Papa Francesco e della possibilità di avviare un percorso verso il riconoscimento della sua santità. A rilanciare il tema è padre Bruno, religioso e giornalista, che evidenzia la coerenza del suo impegno fino agli ultimi momenti di vita.

Secondo il religioso, il pontefice si sarebbe spento “come una candela che si consuma, dopo aver dato tutto”, lasciando una testimonianza non legata a costruzioni teoriche, ma a uno stile di vita definito come una “postura evangelica concreta”. Proprio questa radicalità vissuta del Vangelo viene indicata come uno degli elementi alla base della richiesta di beatificazione.

Nel ricordo tracciato, viene sottolineato come il suo pontificato abbia posto al centro i poveri, gli ultimi e gli esclusi, attraverso gesti e scelte considerate altamente simboliche. Tra questi, il primo viaggio a Lampedusa nel 2013, dedicato al tema delle migrazioni, e l’ultima uscita dal Vaticano, avvenuta il 17 aprile 2025, quando si sarebbe recato nel carcere di Regina Coeli per incontrare i detenuti.

Particolarmente richiamati anche i gesti compiuti durante le celebrazioni del Giovedì Santo, con le visite nelle carceri e il rito della lavanda dei piedi ai detenuti, interpretato come segno costante di attenzione verso gli emarginati.

Tra le immagini simboliche del pontificato vengono ricordate anche le corone di fiori gettate in mare in memoria dei migranti morti, considerate espressione di una visione pastorale centrata sulla dignità umana e sull’accoglienza.

Secondo padre Bruno, l’eventuale apertura del percorso canonico rappresenterebbe il riconoscimento di una santità “vissuta nella storia”, capace di parlare anche a chi non appartiene al mondo cattolico. Una prospettiva che, secondo quanto riportato, rifletterebbe una percezione diffusa di una figura religiosa che ha segnato profondamente il proprio tempo attraverso gesti concreti e continui.

Fonte, RaiNews24

