Successo per il congresso della Rete degli Studenti medi di Bracciano • Terzo Binario News

Si è svolto il IV congresso territoriale della Rete degli Studenti Medi di Bracciano, un importante momento di confronto tra l3 student3 del territorio, al quale hanno partecipato più di sessanta student3.

Attiva dal 2018, la Rete degli Studenti Medi all’interno del territorio sabatino è riuscita a consolidare la sua presenza quale principale organizzazione studentesca, coinvolgendo centinaia di student3.

Oggi come mai prima ci siamo resi conto di come sia necessario portare avanti un modello di militanza attiva, che ci dia la possibilità di far sentire la nostra voce. Non ce lo possiamo permettere un governo che continua a non capire quanto sia tossico questo concetto di “merito” all’interno della scuola, un merito che in realtà si basa sulle differenze economiche delle persone e che si traduce in discriminazione e in assenza di diritto allo studio.

Ma la Rete degli Studenti Medi di Bracciano è molto più di questo: è una comunità pronta ad accogliere tutte e tutti, che ti fa crescere e ti aiuta nel momento del bisogno, ma che allo stesso tempo ti permette di esprimere le tue idee e di migliorare il tuo territorio.

È un gruppo di amici e di amiche che credono che non sia ancora tutto perso e che, proprio attraverso quella politica che ci ha e che continua tutt’ora a deluderci fortemente, provano ogni giorno a migliorare la propria scuola, il proprio territorio, il proprio paese. Ringraziamo per la partecipazione a questo evento il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, la Dirigente Scolastica del Liceo “I. Vian” Lucia Lolli, Luigi Cavini dello SPI CGIL di Bracciano, Ornella Boccato in rappresentanza dell’ANPI di Bracciano, insieme a tutte le altre realtà del territorio che hanno scelto di partecipare e scelgono ogni giorno di sostenerci nelle nostre battaglie.

Con un ringraziamento all’esecutivo uscente, porgiamo i nostri più sinceri auguri a quello entrante:

Simone Montori – Coordinatore Territoriale

Sofia Giandomenico – Responsabile dell’Organizzazione

Ilaria Pasquali – Membro dell’esecutivo

Che le stelle ci guidino e la strada ci porti lontano!

Al lavoro, allo studio e alla lotta