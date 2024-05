Successo a Cerenova per la maratona solidale di Unitalsi • Terzo Binario News

Grande successo a Cerenova per l’evento organizzato da Unitalsi, promosso dalla sezione locale del presidente Angela Zecchini e dalla vice Michela Pompili che hanno allestito la quinta maratona non competitiva aperta a tutti, rivolta persone diversamente abili, che hanno potuto condividere una giornata di gioia.

Il parroco Don Bernardo e la diocesi di Porto Santa Rufina hanno ringraziato sentitamente le Istituzioni per la collaborazione. “Cercheremo di organizzare ancora iniziative come questa, per aiutare le persone che hanno più bisogno”, chiudono gli organizzatori.