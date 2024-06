Accerchiano i turisti sui vagoni metro, poi il borseggio: la tecnica dei latinos • Terzo Binario News

Gli agenti si trovavano a bordo del convoglio diretto ad “Anagnina” all’interno del quale vi erano numerosi turisti e, giunti alla fermata “Spagna”, hanno visto un gruppo di 5 soggetti, dell’America Latina, salire a bordo.

Quest’ultimi, fingendosi comuni passeggeri, accerchiavano immediatamente una coppia di turisti iniziando a spintonarli, al fine di creare ulteriore confusione all’interno della metropolitana già molto affollata. A questo punto, una ragazza che faceva parte del predetto gruppo, occultando la mano destra con una giacca posta sul braccio, con particolare destrezza, ha aperto la borsa a tracolla della turista, ha asportato un portafoglio e lo ha passato poi velocemente ad un complice di sesso maschile.

Prima che le porte del convoglio si richiudessero, il gruppo di malfattori è sceso velocemente sulla banchina tentando di dileguarsi fra le persone in attesa del treno. I poliziotti, che avevano assistito a tutta la scena, hanno inseguito il ragazzo bloccandolo in flagrante, qualificandosi nel contempo come appartenenti alla Polizia di Stato. Il giovane è riuscito inizialmente a divincolarsi, gettando a terra il portafoglio, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti e il portafoglio è stato recuperato.