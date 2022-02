Studenti contro l'esame di maturità, venerdì corteo a Civitavecchia - Terzo Binario News

Venerdì 4 febbraio sarà giornata di mobilitazione, anche a Civitavecchia ci sarà un corteo che partirà dal Piazzale Del Tribunale e arriverà a Piazza Fratti , indetto dalla Rete degli Studenti Medi per manifestare contro le recenti direttive del MIUR sull’esame di maturità che prevedono la reintroduzione della prima e della seconda prova scritte e l’eliminazione della tesina.

“È impensabile tornare a questo tipo di esame dopo mesi di pandemia” dichiarano i ragazzi della Rete degli Studenti Medi -“e anche adesso, seppure la scuola sia in presenza dall’inizio dell’anno, sappiamo che la situazione non è davvero così: ci sono moltissime classi in quarantena o che sono state più volte in quarantena e quindi in dad durante tutto l’anno. Queste direttive, arrivate solo ora dopo mesi di incertezza, sono l’ennesima dimostrazione di un Ministero che non ascolta gli studenti e che non prende in considerazione la grave situazione psicologica che stanno vivendo, ma pensa invece solamente a valutarli.”