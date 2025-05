Studentesse molestate a Civitavecchia, Piendibene: "Massima solidarietà e vicinanza alle vittime" • Terzo Binario News

“Pincio pronto a collaborare con le autorità competenti e a mettere in campo tutte le azioni necessarie per garantire un ambiente sicuro e protetto per i nostri giovani”

“Esprimo profonda preoccupazione e sconcerto per le gravi notizie emerse in queste ore.

Pur nell’estrema delicatezza del momento, e confidando pienamente nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, non posso che manifestare la massima solidarietà e vicinanza alle vittime coinvolte.

In momenti così difficili, è fondamentale che la nostra comunità si stringa attorno a chi ha subito un dolore così profondo, offrendo sostegno e ascolto.

L’amministrazione comunale è pronta a collaborare con le autorità competenti e a mettere in campo tutte le azioni necessarie per garantire un ambiente sicuro e protetto per i nostri giovani. La tutela dei minori e la prevenzione di ogni forma di abuso devono essere una priorità assoluta per tutti noi.”