Stage sulla Vespucci per tre alfieri della Lega Navale di Civiavecchia • Terzo Binario News

Un sogno che si avvera, un’esperienza unica e irripetibile: tre giovani atleti della Lega Navale Italiana – Sezione di Civitavecchia sono stati selezionati per partecipare a uno stage formativo di 15 giorni a bordo della leggendaria Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare italiana, universalmente riconosciuta come la nave più bella del mondo.

I protagonisti di questa straordinaria avventura sono Davide Terzaroli, Vittoria Marconi e Mattia Riccobello, tre ragazzi accomunati da passione, impegno e un legame profondo con il mare.

Davide Terzaroli, classe 2007, frequenta il Liceo Scientifico di Civitavecchia. È un atleta agonista nella disciplina iQFoil, la nuova frontiera del windsurf olimpico, in cui ha già dimostrato talento e determinazione.

Vittoria Marconi, classe 2008, studentessa al Liceo Scientifico cittadino. Atleta iQFoil come Davide, rappresenta una delle più promettenti figure femminili nel panorama velico giovanile della Lega Navale.

Mattia Riccobello, il più giovane del gruppo, classe 2009, studente dell’Istituto Nautico di Civitavecchia. Appassionato velista, gareggia nella classe Laser, una delle più tecniche e formative della vela olimpica.

Un’Esperienza da Cadetti

I tre giovani sportivi vivranno per due settimane la vita dei cadetti della Marina Militare a bordo dell’Amerigo Vespucci, affiancando l’equipaggio nei compiti quotidiani, partecipando ai turni di guardia, sia di giorno che di notte, e svolgendo attività di manutenzione ordinaria della nave. Indosseranno le tute da lavoro, dormiranno nelle amache, e condivideranno la vita spartana e disciplinata che caratterizza l’addestramento dei futuri ufficiali.

L’Itinerario del Viaggio

L’imbarco è previsto per il 20 Maggio 2025 nel porto di Cagliari. Da lì, il Vespucci solcherà il Tirreno con le sue vele maestose, facendo tappa:

il 24 Maggio a Gaeta,

il 28 Maggio nel porto di Civitavecchia, dove ad accoglierli ci sarà sicuramente una nutrita rappresentanza della Sezione locale della Lega Navale,

per concludere la navigazione il 5 GIUGNO a Livorno.

Orgoglio della Comunità

Questa opportunità rappresenta non solo un prestigioso traguardo per i tre ragazzi, ma anche un grande motivo d’orgoglio per l’intera Sezione di Civitavecchia della Lega Navale Italiana, che da anni forma giovani sportivi e cittadini del mare, promuovendo valori di rispetto, disciplina e amore per la navigazione.

Un plauso speciale va alle famiglie, agli istruttori e ai dirigenti che ogni giorno credono nel potenziale di questi giovani. L’esperienza sull’Amerigo Vespucci non sarà solo una lezione di vita, ma una tappa fondamentale nel loro cammino umano e sportivo.