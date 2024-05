Street food a due passi dal Villaggio Breda • Terzo Binario News

Dal 16 al 19 maggio

Il nuovo tour Street Food 2024 targato TTSFood farà ancora una volta tappa nel cuore del VI Municipio di Roma, precisamente nel parcheggio di Grotte Celoni che affaccia su via Casilina, a pochi passi dal Villaggio Breda. Anche questa stagione un festival di 4 giorni dedicato al meglio del cibo e del divertimento “on the road” che andrà in scena dal 16 al 19 maggio e trasformerà Villaggio Breda nel ristorante a cielo aperto più grande della capitale.

Sarà gradevole godere dell’atmosfera primaverile romana e degustare, sia a pranzo che a cena, ghiottonerie da far girare la testa sia ai più grandi ed ai più piccoli grazie ad un’offerta gastronomica letteralmente pazzesca. Assolutamente da provare.

La location verrà allestita con tanti giochi di luci e scenografie per regalare un’atmosfera unica e suggestiva dove banchettare nel mondo street food in allegria accompagnati da amici e familiari. Verranno posizionati tavoli e sedute per rendere più comodo e pulito il vostro viaggio gastronomico con la possibilità di assaggiare le tante prelibatezze preparate rigorosamente in modalità espressa da una brigata di 22 Street Chef selezionati dal team TTSFood. Piatti da leccarsi i baffi preparati davanti ai vostri occhi da ogni parte d’Italia e delizie internazionali per tutti i gusti. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Carni e pesce cotti da veri e propri maestri. Sfiziosità regionali e piatti internazionali, ma anche gluten free e vegane.

4 giorni da non perdere tra musica, sorprese e tantissimo buon cibo frutto di un menù ricco di bontà allestito appositamente per la tappa di Villaggio Breda.

TTS, come nel suo stile ormai conosciuto ed apprezzato trasformerà Villaggio Breda nella capitale del cibo di strada per una tappa piena di sorprese e nuova veste, con scenografie ed allestimenti tutti nuovi per il divertimento di grandi e piccoli.