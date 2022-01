Straniero 32enne arrestato al porto di Civitavecchia: sul suo capo pendeva un mandato di cattura - Terzo Binario News

Nell’ambito dei propri compiti istituzionali, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera di Civitavecchia, ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario di 32 anni, il quale era destinatario di un provvedimento di cattura emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Padova, dovendo scontare la pena detentiva di mesi 5 e giorni 5.

Il soggetto in questione, già condannato per vari reati, aveva ottenuto l’affidamento in prova ma lo stesso, veniva nuovamente indagato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, poiché durante le fasi di un normale controllo di polizia, aveva violentemente gettato una bicicletta addosso agli operanti, procurandogli ferite considerevoli.

Da tale episodio, il cittadino extracomunitario, già condannato da varie Procure della Repubblica per la violazione della normativa sugli stupefacenti, lesioni e falso, si rendeva irreperibile. Solo grazie all’attenta e quotidiana disamina delle liste passeggeri in arrivo/partenza dal locale scalo marittimo, il soggetto in questione veniva rintracciato all’atto in cui stava sbarcando dalla M/n, proveniente da Tunisi e dopo le formalità di rito, veniva tratto in arresto e associato presso la locale casa circondariale.

Al predetto inoltre, considerata la pericolosità sociale ed in ottemperanza a specifico provvedimento del Questore di Padova, veniva ritirato e poi revocato il permesso di soggiorno.



Commissario Capo DE MEI Maurizio