Storie di cani in cerca di amore: Puzzolo e Scricciolino, Brown e Cacao e Milo - Terzo Binario News

Ecco alcune storie tristi di animali che hanno bisogno di amore, pronti a darne tanto in cambio.

Puzzolo è in box con una femmina di 4 anni simil volpina dolcissima e Scricciolino un cagnolino anziano di taglia piccola…8/10 kg circa. Scricciolino ha avuto un brutto incidente e ora non poggia la zampa anteriore…è un cagnolino molto spaventato…ha subito pesanti maltrattamenti e la vita in canile non lo sta aiutando…passa le giornate nello stesso angolo e trema…se qualcuno entra in quel box Puzzolo gli si mette davanti e Scricciolino sentendosi al sicuro smette di tremare. Ecco la storia di Puzzolo e Scricciolino. Adottabili centro nord Italia. Maria 340-5071137.

Scricciolino

Poi ci sono Brown e Cacao , due fratellini entrati in canile insieme da giovanissimi. Hanno passato tutta la vita in quel box. 10 anni chiusi in un box senza mai uscire, sempre addossati a un muro di cemento facendosi forza l’uno con l’altro. Quando ci siamo avvicinati a loro si sono rifugiati in quell’angolo impauriti perché non abituati al contatto umano.

Cacao

Moriranno così, abbracciati l’un l’altro contro un muro, se non li salviamo. Cerchiamo per loro una famiglia speciale…una famiglia che possa capire il loro dolore…una famiglia che voglia rivedere i loro occhi brillare di gioia. Vivono in simbiosi…solo adozione di coppia. Adottabili centro nord Italia. Maria 340-5071137.

Brown

E infine c’è Milo, nato 20.9. 2020 lupetto gentile di tg media, nella foto grande.

Cerca un padrone che li ami ma è adottabile anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno. Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159