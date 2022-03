Radio: musica, interviste e curiosità nel programma "G Pills - Anche le formiche pizzicano" - Terzo Binario News

Lo conducono la cantante internazionale Greta Panettieri e Fiorenza Gherardi De Candei, addetta stampa di livello che cura la promozione di TolfArte e Tolfa Gialli&Noir

Da ottobre 2021 “G PILLS – Anche le formiche pizzicano” è il programma radiofonico scritto e condotto da due professioniste della musica italiana: Greta Panettieri e Fiorenza Gherardi De Candei, due “superwomen” che ad ogni puntata, con toni brillanti e vivaci, portano il pubblico nel backstage delle rispettive vite lavorative – tra concerti, festival e incontri artistici esclusivi.

Cantante dal virtuosismo innato con una carriera internazionale (Stati Uniti, Europa, Russia) Greta Panettieri è anche compositrice, autrice e multistrumentista. Nella sua carriera, iniziata a New York, ha collaborato con grandi artisti tra cui Terri Lynn Carrington, Toquinho, Curtis King, Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere, Gegè Telesforo per il quale è stata anche autrice. È docente al Master lULM in Storia e prassi dell’editoria musicale e a maggio 2022 uscirà con Mimesis il suo libro La voce nel pop e nel jazz. Guida discografica a cento canzoni imperdibili all’interno della collana ‘Musica contemporanea’ diretta da Luca Cerchiari. La graphic novel “Viaggio in Jazz” racconta la sua vita tra Italia e Stati Uniti.

Fiorenza Gherardi De Candei è da oltre 15 anni uno degli principali uffici stampa italiani in ambito musicale e jazz. Ha vinto 3 JAZZIT AWARDS come miglior Agenzia di Comunicazione del jazz nazionale. Ha curato la promozione di oltre 30 festival italiani e stranieri, collaborando con diverse etichette discografiche – tra cui Warner Music Italy/Germany – e con oltre 40 artisti tra cui Rita Marcotulli, GeGè Telesforo, Maria Pia De Vito, Israel Varela. È docente universitaria di Music Business e Comunicazione, e svolge corsi di Autopromozione per artisti presso Festival e Conservatori italiani.

Fiorenza Gherardi De Candei ha un particolare legame con Tolfa: da anni infatti è lei che si occupa della promozione di TolfaArte e di Tolfa Gialli&Noir, contribunedo a dare visibilità al centro collinare e alle sue eccellenze.

In onda ogni domenica alle 15 su Radio Elettrica (www.radioelettrica.it), e con ascoltatori dall’Italia dall’estero (soprattutto Stati Uniti, Grecia e Germania), il programma è disponibile anche in podcast su Spotify https://bit.ly/Spotify_GPILLS, Amazon Music https://bit.ly/Amazon_GPILLS,

Apple Music https://apple.co/3FwdI5l e Google Podcasts https://bit.ly/GooglePodcasts_GPILLS.



Oltre a salvifiche pills/pillole di musica – dalla classica al jazz, dal rock alla world music, dal brazilian al pop, dall’afrobeat ai raga indiani, il programma si arricchisce anche di live acustici, consigli di music business e interviste a critici musicali, direttori artistici e musicisti.

Alcune puntate del programma (n. 5 e n. 6) sono state ispirate all’analisi musicale proposta dal compositore contemporaneo Salvatore Sciarrino: un metodo di interpretazione musicale a partire dalla partitura di un brano con parallelismi tra architettura, pittura, arte decorativa e quotidianità – da Steve Reich a Escher, da Frank Zappa al Colosseo quadrato, da Beethoven e Mahler a Jackson Pollock, dai Public Enemy all’arte islamica.

Fiorenza Gherardi De Candei: “Il mio innamoramento per la radiofonia è iniziato una decina di anni fa, portando gli artisti che promuovo a fare interviste a RadioRai o nelle varie radio indipendenti – che adoro! Fare questo programma con Greta è un po’ un sogno che si avvera: da ben 4 anni volevamo realizzare un radio show che fosse il riflesso delle lunghe chiacchierate sulle nostre professioni, tra aneddoti, risate e soluzioni per affrontare le criticità. Ma i reciproci impegni in giro per l’Italia non ce lo hanno mai permesso. La scorsa estate, mentre per l’ennesima volta ne parlavamo, sono stata letteralmente pizzicata da una formica: il segnale che era ora di iniziare.”

Greta Panettieri: “Io e Fiorenza ci siamo conosciute nel 2014 e lavorando insieme siamo diventate grandi amiche. Ognuna nel rispettivo settore è come una “formichina operaia”: abbiamo collezionato grandi esperienze e riconoscimenti sia in Italia che all’estero, ma continuiamo a lavorare sodo, senza fermarci mai. Parte della nostra caparbietà la trovate proprio in G PILLS: a volte da formiche operaie ci trasformiamo in formiche che…pizzicano!”