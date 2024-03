Stop al nuovo codice della strage: appuntamento in piazza Santi Apostoli • Terzo Binario News

Iniziativa domenica 10 Marzo 2024 alle ore 11 per contestare la revisione del CdS che vuole operare il Ministero

Nonostante i proclami, questa riforma appesantirà il bilancio della strage stradale e per questo associazioni e cittadini romani hanno indetto un presidio. Tute bianche macchiate di rosso e maschere senza volto rappresenteranno la violenza sulle vittime che ci sono state, e quelle che continueranno ad esserci se il #codicedellastrage verrà approvato.

Roma si mobilita insieme a 30 città in Italia, per fermare questa revisione del Codice della Strada, proposta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e attualmente in discussione in Parlamento, e ribadire “Stop al Nuovo Codice della Strage”.

Le Associazioni proponenti invitano cittadini e istituzioni ad aderire partecipando alla mobilitazione in opposizione al nuovo Codice della strada che:

Non contiene norme idonee a diminuire il numero delle vittime e dei feriti, allontanandoci ancora di più dall’obiettivo VisionZero;

E’ contro la mobilità sostenibile, in particolare ciclabile poiché indebolisce regole e infrastrutture che tutelano la sicurezza degli utenti più vulnerabili;

Non incide sulle principali cause di violenza sulle strade, prima fra tutte la velocità eccessiva;

Limita pesantemente l’autonomia dei Comuni su controlli, gestione della mobilità, ZTL, aree pedonali, sosta regolamentata, accentrandola al Ministero anche tramite nuovi decreti e norme delegate.

Questo ci allontana pesantemente dagli obiettivi del Piano Sicurezza Stradale 2030.

L’Italia è un’anomalia in Europa con 53 morti in strada per milione di abitanti (dato in crescita), contro i 26 della Gran Bretagna ed i 36 della Spagna (Fonte: Commissione Europea 2022). Non dimentichiamo le 3.159 persone morte nel 2022, con un aumento del 9% sul 2021 e solo una leggera diminuzione rispetto al 2019, e le 223.475 persone ferite.

Le città sono il luogo più critico, il 73% delle collisioni avvengono in ambito urbano, e Roma, con 193 morti e decine di migliaia di feriti nel 2023 è lo specchio del livello di violenza sulle strade.

Questa proposta di legge non contiene misure di prevenzione già dimostratesi efficaci in altri Paesi, anzi va in direzione ostinatamente opposta, e rende chi l’approva corresponsabile delle inevitabili prossime vittime.

Infatti, la riforma è pesantemente insufficiente nel prevenire le principali cause di morte (secondo l’Istat): l’eccesso di velocità, la guida distratta e la mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti.

Essa da una parte promuove “misure-vetrina”, come l’inasprimento di alcune pene per la guida in stato di ebbrezza, e dall’altra strizza l’occhio a chi vìola sistematicamente le regole. Limita fortemente i presupposti per la tutela di chi è più vulnerabile e la convivenza tra gli utenti della strada. Misure inefficaci e dannose che non migliorano ma addirittura aggravano l’insicurezza delle persone mettendo a rischio la salute pubblica.

La riforma, che a dire del Ministro, è fatta “per salvare vite in strada”, di fatto prefigura il persistere della strage.

La richiesta delle Associazioni e dei Cittadini è una: città vivibili e strade sicure, perché la sicurezza stradale ha un’altra direzione. QUESTA PROPOSTA DI LEGGE NON DEVE ESSERE APPROVATA.

Chiediamo un approccio scientifico e sistemico: che agisca sulla moderazione della velocità, non solo attraverso i limiti ma anche con controlli e ridisegno dello spazio pubblico, che sia a favore della mobilità attiva e del trasporto pubblico, che agevoli i percorsi verso le cosiddette città 30, prendendo esempio da Bologna.

“Stop al Nuovo Codice della Strage” è una mobilitazione che parte dalla piattaforma #Città30Subito 1 a cui si uniscono numerose associazioni e attiviste/i di tutta Italia.