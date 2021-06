Stop 5G Santa Marinella: "Finalmente in assise conosceremo al volontà di Tidei" - Terzo Binario News

“Martedì 22 giugno prossimo dalle 17,30, nel Consiglio comunale presso il Palazzetto dello Sport di Santa Marinella, scopriremo le reali intenzioni dell’amministrazione Tidei riguardo le antenne con tecnologia 5G nel nostro territorio.

Vedremo se le poche uscite verbali in merito, con posizioni contrarie, corrispondono alla realtà che verrà espressa con un voto palese.

Dal settembre del 2019, nascita di questo Comitato cittadino “STOP 5G” facente parte dell’Alleanza Italiana Stop5G, abbiamo sensibilizzato, informato, anche attraverso il Convegno del giugno 2020, i nostri concittadini sui rischi per la salute, documentati anche a livello internazionale.

A luglio del 2020 è stata protocollata una mozione per essere discussa in Consiglio corredata di circa 700 firme apposte sulla relativa petizione.

Dopo un anno che era stata tenuta in qualche cassetto, dopodomani è arrivato il giorno della verità e finalmente sapremo la reale posizione del sindaco e della maggioranza su questo tema molto sentito e che solleva non pochi dubbi se non forti preoccupazioni.

La mozione, con relativa proposta di delibera sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione, chiede al Sindaco, quale massima autorità in tema di salvaguardia della salute pubblica, di vietare qualsiasi nuovo impianto 5G in attesa di studi ufficiali ed indipendenti che certifichino la non pericolosità di questa tecnologia sperimentale ed invasiva.

Il tutto in base, a livello giurisprudenziale nazionale ed europeo, al “Principio di precauzione” e qualora accettata a maggioranza, porrebbe anche il nostro Comune nella folta schiera di altri comuni italiani che già hanno detto “stop al 5G”.

Realtà locali che tra l’altro non hanno bisogno di questa innovazione tecnologica spinta e quindi ne subirebbero solo gli aspetti negativi.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al prossimo consiglio e far sentire la propria presenza”.

Comitato Cittadino “STOP 5G Santa Marinella”