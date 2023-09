Sterpaglia e immondizia in fiamme in zona industriale a Civitavecchia • Terzo Binario News

Intervento dei pompieri della caserma Bonifazi con Aps e autobotte e i colleghi della sezione Navale e quella di Tarquinia

Incendio di immondizia e sterpaglie in via Siligato, in zona industriale a Civitavecchia.

Sul posto i Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi con Aps e autobotte e i colleghi della sezione Navale e quella di Tarquinia a supporto.

Infatti sebbene si trattasse si un intervento di routine, c’era rischio di una ripresa delle fiamme alimentate dal vento.

Pertanto si è usata molta acqua al fine di raffreddare l’area interessata.

Il fumo che si è alzato è stato notato in tutta la città, destando una certa preoccupazione.